Порошенко встретился с генеральным секретарем Иерусалимского патриархата

Фото: Петр Порошенко встретился с архиепископом Аристархом (president.gov.ua)

Также Порошенко посетил Храм Гроба Господня

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Израиль встретился с генеральным секретарем Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом и посетил Храм Гроба Господня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Как отмечается, Порошенко отметил важную историческую роль, которую Иерусалимский патриархат играет в сохранении святых мест и укреплении авторитета христианской церкви по всему миру. Кроме того, глава государства добавил, что с получением 6 января 2019 года томоса об автокефалии Православная церковь Украины - одной из крупнейших стран Европы, вошла в семью православных церквей-сестер.

Президент подчеркнул, что это событие навсегда сохранится в истории Украины наряду с Володимировым Крещением и с провозглашением независимости, став актом ее духовной независимости.

Также Порошенко посетил Храм Гроба Господня, где помолился за прекращение российской агрессии, за мир и процветание Украины. Кроме того, Порошенко пообщался с украинскими паломниками, которые приехали в Иерусалим.