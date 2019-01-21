Порошенко зустрівся з генеральним секретарем Єрусалимського патріархату

Фото: Петро Порошенко зустрівся з архієпископом Аристархом (president.gov.ua)

Таож Порошенко відвідав Храм Гробу Господнього

Президент України Петро Порошенко у рамках візиту в Ізраїль зустрівся з генеральним секретарем Єрусалимського патріархату, архієпископом Аристархом та відвідав Храм Гробу Господнього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

Як зазначається, Порошенко відзначив важливу історичну роль, яку Єрусалимський патріархат відіграє у збереженні святих місць та зміцненні авторитету християнської церкви по всьому світу. Крім того, глава держави додав, що з отриманням 6 січня 2019 року томосу про автокефалію Православна церква України - однієї з найбільших країн Європи, увійшла до родини православних церков-сестер.

Президент наголосив, що ця подія назавжди збережеться в історії України в одному ряду із Володимировим Хрещенням та з проголошенням незалежності, ставши актом її духовної незалежності.

Також Порошенко відвідав Храм Гробу Господнього, де помолився за припинення російської агресії, за мир та процвітання України. Крім того, Порошенко поспілкувався з українськими прочанами, які приїхали до Єрусалиму.