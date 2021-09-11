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Порошенко встретился с делегацией политологических центров США

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Киев, Суббота 11 сентября 2021 15:38
Порошенко встретился с делегацией политологических центров США Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко встретился с делегацией политологических центров США, в том числе директором Евразийского центра Атлантического совета Джоном Хербстом и президентом CEPA Алиной Поляковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

Как сообщается, были обсуждены результаты визита президента Украины в Вашингтон и встречи главы украинского государства с президентом США Джо Байденом.

Порошенко выразил благодарность американской стороне за твердую и последовательную поддержку Украины.

Стороны также отметили важную помощь Вашингтону в деле консолидации международных усилий для противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и поддержку реформ в Украине.

Отмечена критическая важность укрепления трансатлантического фронта санкций против России обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Отдельно обсуждена ситуация в сфере развития и укрепления демократии, верховенства права, судебной реформы, устойчивости институтов государства в Украине.

Порошенко встретился с делегацией политологических центров США

Отмечено, что эффективная и системная борьба с коррупцией должна и в дальнейшем оставаться в приоритетах, а также выступает одним из определяющих маркеров отношения международных партнеров и инвесторов к Украине.

Отмечена важность единства всех демократических сил для восстановления территориальной целостности и реформ ради благополучия Украины и обеспечения членства в ЕС и НАТО.

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Петр Порошенко Соединенные Штаты Америки
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