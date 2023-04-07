Порошенко: всі ми наближаємо благу звістку про перемогу України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка після богослужіння ПЦУ з нагоди Благовіщення у головному храмі Києво-Печерської Лаври - Успенському соборі.

"Сьогодні ми присутні на службі у святій Києво-Печерській Лаврі, де ігуменією є сама Богородиця. Свого часу ми зробили абсолютно правильну річ, коли Православна церква України отримала Томос про автокефалію. І це стало канонічною територією ПЦУ", - заявив Порошенко.

Він також нагадав, що за його ініціативи Верховна рада ухвалила закон про перейменування: "церква, яка має канонічний центр в країні-агресорі, не має права називатися українською православною церквою".

"ОПЗЖ, "п’ята колона" Росії робила все, щоб відтермінувати введення в дію цього закону. Ми билися і нарешті отримали рішення Конституційного суду про конституційність моїх дій і про конституційність закону. І тепер закон треба виконувати", - переконаний Порошенко.

Він також закликав спростити процес переходу парафій до ПЦУ.

Порошенко також закликав органи місцевого самоврядування передати Православній церкві України земельні ділянки, які роздали московській церкві.

Щодо Києво-Печерської Лаври Порошенко зазначив, що є рішення української влади про те, що не продовжувати угоди про оренду або про розірвання - треба забезпечувати виконання законних вимог.