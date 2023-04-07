Порошенко: все мы приближаем благую весть о победе Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко после богослужения ПЦУ по случаю Благовещения в главном храме Киево-Печерской Лавры - Успенском соборе.

"Сегодня мы присутствуем на службе в святой Киево-Печерской Лавре, где игуменией является сама Богородица. В свое время мы сделали абсолютно правильную вещь, когда Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии. И это стало канонической территорией ПЦУ", - заявил Порошенко.

Он также напомнил, что по его инициативе Верховная рада приняла закон о переименовании: "церковь, имеющая канонический центр в стране-агрессоре, не имеет права называться украинской православной церковью".

"ОПЗЖ, "пятая колонна" России делала все, чтобы отсрочить введение в действие этого закона. Мы сражались и, наконец, получили решение Конституционного суда о конституционности моих действий и о конституционности закона. И теперь закон нужно выполнять", - убежден Порошенко.

Он также призвал упростить процесс перехода приходов в ВТО.

Порошенко также призвал органы местного самоуправления передать Православной церкви Украины земельные участки, разданные московской церкви.

Относительно Киево-Печерской Лавры Порошенко отметил, что есть решение украинских властей о том, что не продлевать соглашения об аренде или о расторжении - нужно обеспечивать выполнение законных требований.