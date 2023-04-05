Порошенко: всі, хто любить Україну, мають об’єднатися навколо ПЦУ

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що московський патріархат після 2014 року зробив свій вибір, і цей вибір - проти незалежної України. Православні віряни мають об’єднатися навколо ПЦУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в інтерв’ю "5 каналу".

Водночас за його словами, колаборанти і зрадники з московського патріархату мають відповідати за свою підривну діяльність перед законом.

"Ми не маємо зупинитися ні перед чи, що створює загрозу державі - підривна робота, яка розповсюджує російські наративи, яка підриває єдність українців, яка розколює українців. Я точно знаю, що є величезна кількість і монахів, священників, які щиро і по-справжньому вірять у Бога. Але вони мають для себе зробити вибір - вони з Україною чи з дияволом. І якщо вони оберуть диявола в обличчі росії, вбивці путіна і його підручного Кіріла, то їм нема місця у церкві", - заявив Порошенко.

Політик переконаний: задля збереження країни ми маємо зберегти єдність, маємо забезпечити єдину Православну церкву України. Всі, хто любить Україну, мають об’єднатися в цій церкві і це буде правильний вихід", - додав Порошенко.