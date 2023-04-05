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Порошенко: все, кто любит Украину, должны объединиться вокруг ПЦУ

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что московский патриархат после 2014 года сделал свой выбор, и этот выбор - против независимой Украины. Православные верующие должны объединиться вокруг ПЦУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в интервью "5 каналу".

В то же время, по его словам, коллаборанты и предатели из московского патриархата должны отвечать за свою подрывную деятельность перед законом.

"Мы не должны остановиться ни перед тем, что создает угрозу государству - подрывная работа, распространяющая российские нарративы, которая подрывает единство украинцев, которая раскалывает украинцев. Я точно знаю, что есть огромное количество и монахов, священников, которые искренне и по-настоящему верят в Бога. Но они должны для себя сделать выбор - они с Украиной или с дьяволом. И если они выберут дьявола в лице россии, убийцы путина и его подручного Кирилла, то им нет места в церкви", - заявил Порошенко.

Политик убежден: для сохранения страны мы должны сохранить единство, обеспечить единую Православную церковь Украины. Все, кто любит Украину, должны объединиться в этой церкви, и это будет правильным выходом", - добавил Порошенко.

Напомним, 2 апреля священнослужители УПЦ Московского патриархата избили военного в церкви в Хмельницком. После этого храм перешел в ПЦУ.

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Петр ПорошенкоПЦУ