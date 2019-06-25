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Порошенко о возвращении РФ в ПАСЕ: Мы таких ударов не пропускали

Новости » Политика    25.06.2019 - 10:04
Порошенко о возвращении РФ в ПАСЕ: Мы таких ударов не пропускали
Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Порошенко назвал решение ПАСЕ вызовом для Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), назвав такое решение мощным вызовом для Украины. Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

"Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возвращения Российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине. Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Раньше мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, а по фундаментальных европейских ценностях, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", – написал Порошенко.

Также он сообщил, что в ближайшее время задействует все свои внешнеполитические связи, чтобы "вирус всепрощения" России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше.

Напомним, ПАСЕ во время заседания 25 июня поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации.

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