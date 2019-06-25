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Порошенко про повернення РФ в ПАРЄ: Ми таких ударів не пропускали

Новини » Політика    25.06.2019 - 10:04
Порошенко про повернення РФ в ПАРЄ: Ми таких ударів не пропускали
Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

Порошенко назвав рішення ПАРЄ викликом для України

П'ятий президент України Петро Порошенко прокоментував повернення делегації Росії в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ), назвавши таке рішення потужним викликом для України. Про це Порошенко написав на своєму Facebook

"Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи, яке запускає механізм повернення Російської делегації, сприймаю як потужний виклик Україні. Це перший серйозний дипломатичний удар, який отримала Україна за останні п‘ять років. Раніше ми таких ударів не пропускали. Але тепер удар нанесено не тільки по Україні, а по фундаментальних європейських цінностях, коли між цінностями і ціною була вибрана ціна", – написав Порошенко.

Також він повідомив, що найближчим часом задіє усі свої зовнішньополітичні зв‘язки, аби "вірус всепрощення" Росії за анексію Криму та окупацію Донбасу не розповсюдився далі.

Нагадаємо, ПАРЄ під час засідання 25 червня підтримала резолюцію щодо повернення делегації Російської Федерації. 

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