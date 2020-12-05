Порошенко о возобновлении е-декларирования: лучше чем ничего, но надо усиливать ответственность

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что недоволен решением Верховной рады по ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, отметив, что разделяет ряд критических аргументов относительно этого законопроекта.

"Денежные пороги для наказания завышены, а само наказание - слишком мягкое. Это лучше, чем ничего. Это лучше, чем никакой ответственности. Вот так, если коротко, можно описать результат", - пишет Порошенко.

По его словам, фракция "ЕС" после решения КС мгновенно внесла законопроект, который предусматривал восстановление статус-кво с жесткой уголовной ответственностью за ошибки в декларировании.

"Месяц и неделя сверху было потрачено на дискуссии в вопросе, где все предельно ясно", - отмечает пятый президент.

Относительно "Европейской солидарности", то по словам Порошенко, фракция и дальше будет настаивать на рассмотрении их проекта по уголовной ответственности.

"И законопроекта по усилению конкурсных принципов при назначении новых судей КС с привлечением комиссии международных экспертов, которая проверяла на порядочность кандидатов в Высший антикоррупционного суда", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 24 ноября Высший антикорсуд закрыл дело против бывшего народного депутата, которого обвиняли в недостовірному декларировании. Дело было закрыто из-за решения КСУ.

РБК-Украина писало, что в тот же день ВАКС закрыл дело бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, которого обвиняли в не декларировании свыше миллиона долларов.