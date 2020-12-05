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Порошенко о возобновлении е-декларирования: лучше чем ничего, но надо усиливать ответственность

Киев, Суббота 05 декабря 2020 17:59
Порошенко о возобновлении е-декларирования: лучше чем ничего, но надо усиливать ответственность
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что недоволен решением Верховной рады по ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, отметив, что разделяет ряд критических аргументов относительно этого законопроекта.

"Денежные пороги для наказания завышены, а само наказание - слишком мягкое. Это лучше, чем ничего. Это лучше, чем никакой ответственности. Вот так, если коротко, можно описать результат", - пишет Порошенко.

По его словам, фракция "ЕС" после решения КС мгновенно внесла законопроект, который предусматривал восстановление статус-кво с жесткой уголовной ответственностью за ошибки в декларировании.

"Месяц и неделя сверху было потрачено на дискуссии в вопросе, где все предельно ясно", - отмечает пятый президент.

Относительно "Европейской солидарности", то по словам Порошенко, фракция и дальше будет настаивать на рассмотрении их проекта по уголовной ответственности.

"И законопроекта по усилению конкурсных принципов при назначении новых судей КС с привлечением комиссии международных экспертов, которая проверяла на порядочность кандидатов в Высший антикоррупционного суда", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 24 ноября Высший антикорсуд закрыл дело против бывшего народного депутата, которого обвиняли в недостовірному декларировании. Дело было закрыто из-за решения КСУ.

РБК-Украина писало, что в тот же день ВАКС закрыл дело бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, которого обвиняли в не декларировании свыше миллиона долларов.

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