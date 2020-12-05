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Порошенко про відновлення е-декларування: краще ніж нічого, але треба посилювати відповідальність

Київ, Субота 05 грудня 2020 17:59
Порошенко про відновлення е-декларування: краще ніж нічого, але треба посилювати відповідальність
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що незадоволений сьогоднішнім Верховної ради по відповідальності за недостовірне декларування.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що поділяє низку критичних аргументів щодо цього законопроекту.

"Грошові пороги для покарання завищені, а саме покарання - занадто м’яке. Це ліпше, ніж нічого. Це краще, ніж жодної відповідальності. От так, якщо коротко, можна описати результат", - пише Порошенко.

За його словами, фракція "ЄС" після рішення КС миттєво внесла законопроект, який передбачав відновлення статус-кво із жорсткою кримінальною відповідальністю за помилки у декларуванні.

"Місяць і тиждень зверху було витрачено на дискусії у питанні, де все гранично ясно", - наголошує п’ятий президент.

Щодо "Європейської солідарності", то за словами Порошенка, фракція й далі буде наполягати на розгляді їхнього проекту по кримінальній відповідальності.

"І законопроекту по посиленню конкурсних засад при призначенні нових суддів КС із залученням комісії міжнародних експертів, яка перевіряла на доброчесність кандидатів до Вищого антикорупційного суду", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 24 листопада Вищий антикорсуд закрив справу проти колишнього народного депутата, якого звинувачували у недостовірному декларуванні. Справа була закрита через рішення КСУ.

Також РБК-Україна писало, що того ж дня ВАКС закрив справу колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, якого звинувачували у не декларуванні понад мільйона доларів.

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