Порошенко может возглавить список своей партии на выборах в Раду

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что может возглавить избирательный список партии БПП "Солидарность" на выборах в Раду. Об этом он заявил журналистам в Киеве, передает РБК-Украина.

"Это будет решать съезд, но я не исключаю такой возможности (возглавить избирательный список, - ред.)", - сказал Порошенко.

Он также заявил, что участие его команды в парламентских выборах - необходимо.

"Участие моей команды в выборах в Верховную раду - абсолютно необходимо. Ведь мы должны защитить евроатлантические и европейские достижения Украины, и не дать развернуть страну назад в сторону России и остановить реформы, которые мы начали… Моя команда будет участвовать в выборах в парламент и победит в выборах. В ближайшее время мы соберем съезд партии, на котором состоится очень серьезное обновление и партии, и партийного списка", - сказал Порошенко.

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что БПП в пятницу, 24 мая, проведет съезд политсилы.

Отметим, Порошенко во время встречи с депутатами от фракции БПП анонсировал партийный съезд после инаугурации Владимира Зеленского. Тогда Порошенко заявил, что перед его командой стоит задача сформировать на следующие выборы "широкую демократическую коалицию".

Как известно, Владимир Зеленский во время речи на инаугурации заявил о роспуске Рады. На консультациях президент Украины и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.