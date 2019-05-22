Порошенко може очолити список своєї партії на виборах в Раду

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що може очолити виборчий список партії БПП "Солідарність" на виборах в Раду. Про це він заявив журналістам у Києві, передає РБК-Україна.

"Це буде вирішувати з'їзд, але я не виключаю такої можливості (очолити виборчий список, - ред.)", - сказав Порошенко.

Він також заявив, що участь його команди до парламентських виборах - необхідна.

"Участь моєї команди у виборах до Верховної ради - абсолютно необхідна. Адже ми повинні захистити євроатлантичні та європейські досягнення України, і не дати розгорнути країну назад в сторону Росії і зупинити реформи, які ми почали... Моя команда буде брати участь у виборах у парламент і переможе у виборах. Найближчим часом ми зберемо з'їзд партії, на якому відбудеться дуже серйозне оновлення і партії, і партійного списку", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що БПП у п'ятницю, 24 травня, проведе з'їзд політсили.

Зазначимо, Порошенко під час зустрічі з депутатами від фракції БПП анонсував партійний з'їзд після інавгурації Володимира Зеленського. Тоді Порошенко заявив, що перед його командою стоїть завдання сформувати на наступні вибори "широку демократичну коаліцію".

Як відомо, Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив про розпуск Ради. На консультаціях президент України і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.