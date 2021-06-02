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Порошенко возглавил рейтинг депутатов-благотворителей за 2020 год, - ОПОРА

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Киев, Среда 02 июня 2021 19:43
Порошенко возглавил рейтинг депутатов-благотворителей за 2020 год, - ОПОРА Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко возглавил рейтинг народных депутатов Украины, которые осуществляли благотворительные взносы со своих заработных плат в 2020 году. Политик осуществил их 14 на общую сумму 739 тысяч гривен.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Как известно, с первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больнице передали более 157 тысяч штук, а также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы свыше 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сразу после начала пандемии коронавируса силами волонтеров Фонда Порошенко и компании Roshen более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди по всей Украине, в этом году уже более 12 тысяч наборов отправлено в регионы.

Сейчас фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко были доставлены в медучреждения и спасают жизни.

Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн грн.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Петр Порошенко во время поездки на Донбасс передал 108-му батальону 10 ОГШБ комплект видеонаблюдения.

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