Порошенко очолив рейтинг депутатів-благодійників за 2020 рік, - ОПОРА

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко очолив рейтинг народних депутатів України, які здійснювали благодійні внески зі своїх заробітних плат у 2020 році. Політик здійснив їх 14 на загальну суму 739 тисяч гривень.

Як відомо, з перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами - в лікарні передали понад 157 тисяч штук, а також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Одразу після початку пандемії коронавірусу силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Roshen понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні, у цьому році вже більше 12 тисяч наборів відправлено у регіони.

Зараз фонд разом із волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Понад сто апаратів від Порошенка були доставлені у медзаклади і рятують життя.

Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 млн грн.