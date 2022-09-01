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Порошенко: война забрала детство у украинских детей, но не забрала веру в победу

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко в День знаний выразил надежду, что в следующем году тысячи учеников, студентов и преподавателей смогут без боязни встретить 1 сентября в классах и аудиториях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"1 сентября - День знаний - праздник, который российские изверги украли у украинских детей и студентов. Российские вооруженные силы разрушают школы и университеты, детские сады и дома. Более 2400 учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов. 270 разрушено полностью", - заявил Порошенко.

По его мнению, война забрала нормальное детство у детей, планы на будущее - у выпускников. Но не забрала веру в победу.

"Искренне верю, что уже в следующем году ученики и студенты, учителя и преподаватели встретят новый учебный год в школах и университетах. А еще - верю в ВСУ и держу кулаки за ребят", - добавил политик.

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