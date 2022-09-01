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Порошенко: війна забрала дитинство в українських дітей, але не забрала віру в перемогу

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко у День знань висловив надію, що наступного року тисячі учнів, студентів та викладачів зможуть без остраху зустріти 1 вересня у класах та аудиторіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"1 вересня - День знань - свято, яке російські нелюди вкрали в українських дітей та студентів. Російські збройні сили руйнують школи та університети, дитячі садки та будинки. Понад 2400 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 270 зруйновано повністю", - заявив Порошенко.

На його думку, війна забрала нормальне дитинство у дітей, плани на майбутнє - у випускників. Але не забрала віру у перемогу.

"Щиро вірю, що вже наступного року учні та студенти, вчителі та викладачі зустрінуть новий навчальний рік у школах та університетах. А ще - вірю у ЗСУ та тримаю кулаки за хлопців", - додав політик.

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