Порошенко: война показала, насколько важным было то, что мы сделали с 14-го года

"Армия была моим первым приоритетом. Армию 2014 года и 2019 года просто нельзя сравнить. Жизнь доказала подлинность и правильность совместной работы, совместного выбора народа", - заявил Порошенко.

Также, по его мнению, на сегодняшний день никто даже под сомнение не может поставить, насколько важна роль церкви.

"Я хочу поблагодарить Православную Церковь Украины. Приятно, что возобновился переход общин. Сегодня уже отказываются поминать российского преступника Кирилла. Это преступник, который благословляет убийц, варваров, мародеров на уничтожение Украины. И точно он будет среди тех, кто будет отвечать за преступления против человечности", - считает Порошенко.

Кроме армии, языка и веры, добавляет Порошенко, было еще два приоритета: Европейский Союз и НАТО.

"Сегодня очень важно продолжить движение этой работы и не стесняться признавать, насколько важно то, что было сделано за восемь лет. Страна за восемь лет - другая. Страна, где сохранена и должна быть сохранена демократия. Страна, где сохранена и должна быть сохранена свобода слова. Страна, которая способна себя защитить и пользуется безусловным авторитетом в мире", - констатирует Порошенко.