Порошенко: війна показала, наскільки важливим було те, що ми зробили з 14-го року

"Армія була моїм першим пріоритетом. Армію 2014 року і 2019 року просто не можна порівняти. Життя довело справжність і правильність спільної роботи, спільного вибору народу", - заявив Порошенко.

Також, на його думку, на сьогоднішній день ніхто навіть під сумнів не може поставити, наскільки важлива роль церкви.

"Я хочу подякувати Православній Церкві України. Приємно, що відновився перехід громад. Правильні процеси почалися і в московській церкві - російській православній церкві в Україні. Сьогодні вже відмовляються поминати російського злочинця Кіріла. Це злочинець, який благословляє вбивць, варварів, мародерів на знищення України. І точно він буде серед тих, хто буде відповідати за злочини проти людяності", - вважає Порошенко.

Крім армії, мови і віри, додає Порошенко, було ще два пріоритети: Європейський Союз і НАТО.

"Сьогодні дуже важливо продовжити рух цієї роботи і не соромитися визнавати, наскільки важливо те, що було зроблено за вісім років. Країна за вісім років – інша. Країна, де збережена і має бути збережена демократія. Країна, де збережена і має бути збережена свобода слова. Країна, яка здатна себе захистити і користується безумовним авторитетом у світ", - констатує Порошенко.