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Порошенко про восьмий пакет санкцій ЄС: потрібне повне ембарго на російський експорт

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав Євросоюз запровадити повне ембарго на російський експорт. Він зауважив, що восьмий пакет санкцій - крок у вірному напрямку, однак потрібні більш жорсткі заходи у відповідь на дії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Восьмий пакет санкцій з боку Євросоюзу - це вірний крок у напрямку послідовного та системного послаблення військової машини путінського режиму та протидії його агресивній політиці проти України та всього демократичного світу. Проте, цього все ще недостатньо для нашої спільної перемоги", - заявив Порошенко.

На його думку, необхідні рішучі та потужні санкції для повного енергетичного ембарго Російської Федерації, включно з нафтою, газом та ядерною енергією.

"Треба позбавляти агресора можливостей міжнародної торгівлі та остаточно відрізати російський банківський сектор від світової фінансової системи. Потрібні депутінізація Росії та глобальна антипутінська коаліція", - додав Порошенко.

Докладніше про новий пакет санкцій ЄС - у матеріалі РБК-Україна "Восьме коло санкцій. Доходи Росії впадуть, а Китай може бути задоволений”.

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