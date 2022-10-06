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Порошенко о восьмом пакете санкций ЕС: нужно полное эмбарго на российский экспорт

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко призвал Евросоюз ввести полное эмбарго на российский экспорт. Он отметил, что восьмой пакет санкций - шаг в верном направлении, однако нужны более жесткие меры в ответ на действия России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Восьмой пакет санкций со стороны Евросоюза - верный шаг в направлении последовательного и системного ослабления военной машины путинского режима и противодействия его агрессивной политике против Украины и всего демократического мира. Однако этого все еще недостаточно для нашей общей победы", - заявил Порошенко.

По его мнению, необходимы решительные и мощные санкции для полного энергетического эмбарго Российской Федерации, включая нефть, газ и ядерную энергию.

"Нужно избавлять агрессора от возможностей международной торговли и окончательно отрезать российский банковский сектор от мировой финансовой системы. Нужны депутинизация России и глобальная антипутинская коалиция", - добавил Порошенко.

Подробнее о новом пакете санкций ЕС - в материале РБК-Украина "Восьмой круг санкций. Доходы России упадут, а Китай может быть удовлетворен".

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Петр ПорошенкоЕвросоюзРоссийская Федерация