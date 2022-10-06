Порошенко о восьмом пакете санкций ЕС: нужно полное эмбарго на российский экспорт

Пятый президент Петр Порошенко призвал Евросоюз ввести полное эмбарго на российский экспорт. Он отметил, что восьмой пакет санкций - шаг в верном направлении, однако нужны более жесткие меры в ответ на действия России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"Восьмой пакет санкций со стороны Евросоюза - верный шаг в направлении последовательного и системного ослабления военной машины путинского режима и противодействия его агрессивной политике против Украины и всего демократического мира. Однако этого все еще недостаточно для нашей общей победы", - заявил Порошенко.
По его мнению, необходимы решительные и мощные санкции для полного энергетического эмбарго Российской Федерации, включая нефть, газ и ядерную энергию.
"Нужно избавлять агрессора от возможностей международной торговли и окончательно отрезать российский банковский сектор от мировой финансовой системы. Нужны депутинизация России и глобальная антипутинская коалиция", - добавил Порошенко.
Подробнее о новом пакете санкций ЕС - в материале РБК-Украина "Восьмой круг санкций. Доходы России упадут, а Китай может быть удовлетворен".
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