Порошенко з волонтерами відкрили гуманітарний центр у Херсоні

У Херсоні відкрився гуманітарний центр, організований Фондом Порошенка та волонтерами з ГО "Справа громад" й ГО "Res_Publika. Брати по зброї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

У великому наметі є струм для зарядки мобільних телефонів і павербанків, працює велика пічка для обігріву, можна випити чаю чи кави.

"Це символ незламності херсонців, які тримали з кінця лютого до 11 листопада Україну в серці і Херсон в Україні. Це справжній "Пункт солідарності". Коли ми всі тримаємо єдність, коли ми разом, ми точно звільнимо кожен клаптик української землі. Це кажуть в Херсоні - а вони знають, що кажуть", - заявив Порошенко.