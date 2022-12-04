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Порошенко з волонтерами відкрили гуманітарний центр у Херсоні

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Неділя 04 грудня 2022 17:55
Порошенко з волонтерами відкрили гуманітарний центр у Херсоні Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

У Херсоні відкрився гуманітарний центр, організований Фондом Порошенка та волонтерами з ГО "Справа громад" й ГО "Res_Publika. Брати по зброї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

У великому наметі є струм для зарядки мобільних телефонів і павербанків, працює велика пічка для обігріву, можна випити чаю чи кави.

"Це символ незламності херсонців, які тримали з кінця лютого до 11 листопада Україну в серці і Херсон в Україні. Це справжній "Пункт солідарності". Коли ми всі тримаємо єдність, коли ми разом, ми точно звільнимо кожен клаптик української землі. Це кажуть в Херсоні - а вони знають, що кажуть", - заявив Порошенко.

Порошенко з волонтерами відкрили гуманітарний центр у Херсоні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" купили для херсонців дві печі для випікання хліба, необхідне обладнання та потужний генератор.

Пекарню планують запустити вже за тиждень, коли зроблять свердловину для води і встановлять обладнання для її очистки. У пекарню також передадуть кілька тонн борошна, цукор та дріжджі.

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Петро Порошенко Херсон
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