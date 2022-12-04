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Порошенко с волонтерами открыли гуманитарный центр в Херсоне

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Воскресенье 04 декабря 2022 17:55
Порошенко с волонтерами открыли гуманитарный центр в Херсоне Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

В Херсоне открылся гуманитарный центр, организованный Фондом Порошенко и волонтерами из ОО "Справа громад" и ОО "Res_Publika. Братья по оружию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

В большом шатре есть ток для зарядки мобильных телефонов и павербанков, работает большая печка для обогрева, можно выпить чая или кофе.

"Это символ несокрушимости херсонцев, которые держали с конца февраля по 11 ноября Украину в сердце и Херсон в Украине. Это настоящий "Пункт солидарности". Когда мы все держим единство, когда мы вместе, мы точно освободим каждый клочок украинской земли. Это говорят в Херсоне - а они знают, что говорят", - заявил Порошенко.

Порошенко с волонтерами открыли гуманитарный центр в Херсоне

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" купили для херсонцев две печи для выпечки хлеба, необходимое оборудование и мощный генератор.

Пекарню планируют запустить уже через неделю, когда сделают скважину для воды и установят оборудование для ее очистки. В пекарню также передадут несколько тонн муки, сахара и дрожжей.

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