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Порошенко з волонтерами везе на Донбас велику партію техніки

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Четвер 29 червня 2023 20:34
Порошенко з волонтерами везе на Донбас велику партію техніки Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко разом з волонтерами ГО "Справа громад" везе на Донбас велику партію техніки. Зокрема, вантажівки, супертягач Foden та відновлений після обстрілу SHIELD.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

Чергова партія техніки знову готова вирушати на східний фронт, її Порошенко передасть морпіхам та бійцям бригад ДШВ.

Тут кілька британських DAFів, лазне-пральні комплекси, а також супертягач Foden, який допоможе доправити на передову відремонтований броньовик SHIELD, який був уражений під час ворожого обстрілу 120-мм міною.

"7 тисяч українців взяли участь у зборі коштів на SHIELD, і ми разом поставили ці абсолютно фантастичні, чудові броньовані машини українським десантникам. Вони мають унікальну бронекапсулу. І після попадання міни, після підриву поряд снаряду РСЗВ, Граду українські десантники залишилися живими. Ми забрали 4 броньовика від десантників на ремонт, і перший SHIELD ми повертаємо назад на фронт, відремонтований, відновлений, боєздатний", - говорить Порошенко.

Порошенко з волонтерами везе на Донбас велику партію техніки

Також у війська передадуть тягач Foden - це вже друга така автівка, здатна швидко розвантажити контернер з боєприпасами або завантажити підбиту бронетехніку для термінової евакуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами. Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.

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