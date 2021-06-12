Порошенко с волонтерами приобрели на фронт полный комплекс оптической разведки

10 отдельная горно-штурмовая бригада в ближайшие дни получит полный комплекс оптической разведки и видеонаблюдения.
Об этом сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Facebook.
По его словам, что это позволит завершить создание объединенного бригадного комплекса видеонаблюдения.
"Неделю назад мы поставили в 10-ку, в 108 батальон комплект видеонаблюдения", - сказал Порошенко.
Тогда активисты ОО "Справа громад" совместно с украинцами путем краудфандинга за два дня собрали необходимые средства и приобрели важное оборудование для украинских военных.
Порошенко отметил, что инициаторы предложили кроме батальонных комплексов установить еще и бригадную систему, и объединить их.
"Мы замахнулись еще дальше и сказали, что мы создаем абсолютно современный, НАТОвского стандарта комплекс для всей бригады. Он был намного дороже - более 730 тысяч гривен. И тогда мы договорились, что вы собираете, и мой фонд также к этому присоединится", - рассказал Порошенко.
По его словам, фонд перечислил половину суммы для закупки бригадного комплекта. Все оборудование, которое передано в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений.
Напомним, 27 мая Петр Порошенко во время поездки на Донетчину передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения. Кроме того, он передал кислородные концентраторы в Центральную городскую больницу Торецка.
Еще один комплект видеонаблюдения и оптической разведки для батальона 10 ОГШБр был приобретен в начале июня.
Как рассказал Порошенко, активисты ОО "Справа громад" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и приобрели крайне важное оборудование для украинских военных.