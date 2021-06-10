Порошенко передал на фронт третий комплект видеонаблюдения и оптической разведки

Активисты ОО "Справа громад" совместно с украинцами путем краудфандинга за два дня собрали средства и приобрели еще один комплект видеонаблюдения и оптической разведки, который поедет в 10 ОГШБр.

"Уже третий комплект наблюдения и оптической разведки для наших воинов сегодня отправился в 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду. Открою тайну: даже после ротации бригад, эти комплексы останутся на балансе Вооруженных сил, будут помогать защищать нашу землю на самых сложных участках фронта. Сегодня мы передаем его на фронт. Несколько недель назад я лично передавал такой же комплект в 108-ый батальон. Всего это уже третий комплект для 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Спасибо невероятным украинцам, вы совместно с нами спасаете жизни украинских воинов", - написал Порошенко.

Он также отметил, что комплекты наблюдения и оптической разведки помогают бороться с вражескими снайперами.

"Сейчас бойцы 10-ой ОГШБр находятся на самых сложных участках: Зайцево, Шумы, Новгородское. Мы видели, как работают эти комплекты: это реально помогает воевать, бороться со снайперами, останавливать вражеские действия. Такие наборы крайне необходимы в нынешних условиях, когда после так называемого "перемирия" мы потеряли около ста наших воинов, когда нашим военным запрещали пользоваться дронами, запрещали вывод контрснайперских групп", - добавил пятый президент.

"У меня есть еще одна идея: собрать средства для бригадного пункта, который значительно повысит эффективность этих боевых комплексов и соединит их во всех трех батальонных зонах. Правда, такой комплекс стоит вдвое дороже: 735 тысяч гривен. Но я знаю, что совместно мы сможем сделать такой важный подарок для бойцов "десятки". Половину суммы Фонд Порошенко перечислит уже завтра. Вместе мы приблизим победу Украины", - подчеркнул Порошенко.