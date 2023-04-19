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Порошенко з волонтерами купив техніку для полювання на операторів ворожих дронів

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" купив три комплекти обладнання, за допомогою якого виявляють місце знаходження операторів ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Ці три невеличкі антенки можуть з точністю до декількох метрів визначити, де саме знаходиться пілот ворожого дрону. Ми дуже довго чекали на них, але змогли викупити прямо з заводу, з рук виробника. Кожна з них вартує 2 млн гривень, але нам вдалося трошки збити ціну", - розповів Порошенко.

Він також повідомив що ці прилади передають у використання Збройних сил на передову.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Олексій Резніков сьогодні підтвердив прибуття систем ППО Patriot із США до України.

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