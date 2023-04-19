Порошенко с волонтерами купил технику для охоты на операторов вражеских дронов

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" купил три комплекта оборудования, с помощью которого обнаруживают место нахождения операторов вражеских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"Эти три небольшие антенны могут с точностью до нескольких метров определить, где именно находится пилот вражеского дрона. Мы очень долго ждали их, но смогли выкупить прямо с завода, из рук производителя. Каждая из них стоит 2 млн гривен, но нам удалось немного сбить цену", - рассказал Порошенко.
Он также сообщил, что эти приборы передают в использование Вооруженных сил на передовую.
Напомним, сегодня министр обороны Алексей Резников сегодня подтвердил прибытие систем ПВО Patriot из США в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.