Порошенко с волонтерами купил технику для охоты на операторов вражеских дронов

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" купил три комплекта оборудования, с помощью которого обнаруживают место нахождения операторов вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Эти три небольшие антенны могут с точностью до нескольких метров определить, где именно находится пилот вражеского дрона. Мы очень долго ждали их, но смогли выкупить прямо с завода, из рук производителя. Каждая из них стоит 2 млн гривен, но нам удалось немного сбить цену", - рассказал Порошенко.

Он также сообщил, что эти приборы передают в использование Вооруженных сил на передовую.