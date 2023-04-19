RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко с волонтерами купил технику для охоты на операторов вражеских дронов

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" купил три комплекта оборудования, с помощью которого обнаруживают место нахождения операторов вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Эти три небольшие антенны могут с точностью до нескольких метров определить, где именно находится пилот вражеского дрона. Мы очень долго ждали их, но смогли выкупить прямо с завода, из рук производителя. Каждая из них стоит 2 млн гривен, но нам удалось немного сбить цену", - рассказал Порошенко.

Он также сообщил, что эти приборы передают в использование Вооруженных сил на передовую.

Напомним, сегодня министр обороны Алексей Резников сегодня подтвердил прибытие систем ПВО Patriot из США в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенковолонтериВооруженные силы Украины