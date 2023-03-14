Порошенко з волонтерами купив 150 генераторів і розказав, куди вони підуть

За його словами, у військах на такі обладнані вагончики величезний попит. Щоб прискорити виготовлення лазень і майстерень, відкривають ще один виробничий майданчик.

"Зараз ситуація з енергетикою вже не така критична. Але ми разом зі "Справою громад" і Roshen прийняли рішення і купили генератори у виробника. Ціни - точно конкурентоздатні. Тому що кошти для допомоги армії мають використовуватися найкращим і найефективнішим способом", - пояснив Порошенко.

Мобільні лазні - спільний проект Фонду Порошенка та ГО "Справа громад". Щоб прискорити процес, деякі військові підрозділи передають волонтерам порожні контейнери та причепи, а майстри їх обладнують під банно-пральні комплекси.

"Один із наших пріоритетів - берегти високий морально-психологічний стан та вмотивованість бійців. Для цього 5 місяців тому наша команда інженерів з нуля розробила та поставила на потік військові лазневі комплекси. Зараз черга на лазні вистроїлася вже з величезної кількості бригад, тому ми стараємося якнайшвидше задовольнити всі потреби війська", - додав Порошенко.