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Порошенко з волонтерами купив 150 генераторів і розказав, куди вони підуть

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко спільно з волонтерами "Справа громад" передали на фронт 150 генераторів. Техніка буде використана для оснащення мобільних майстерень та пересувних банно-пральних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службюу Порошенка.

За його словами, у військах на такі обладнані вагончики величезний попит. Щоб прискорити виготовлення лазень і майстерень, відкривають ще один виробничий майданчик.

"Зараз ситуація з енергетикою вже не така критична. Але ми разом зі "Справою громад" і Roshen прийняли рішення і купили генератори у виробника. Ціни - точно конкурентоздатні. Тому що кошти для допомоги армії мають використовуватися найкращим і найефективнішим способом", - пояснив Порошенко.

Мобільні лазні - спільний проект Фонду Порошенка та ГО "Справа громад". Щоб прискорити процес, деякі військові підрозділи передають волонтерам порожні контейнери та причепи, а майстри їх обладнують під банно-пральні комплекси.

"Один із наших пріоритетів - берегти високий морально-психологічний стан та вмотивованість бійців. Для цього 5 місяців тому наша команда інженерів з нуля розробила та поставила на потік військові лазневі комплекси. Зараз черга на лазні вистроїлася вже з величезної кількості бригад, тому ми стараємося якнайшвидше задовольнити всі потреби війська", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко з волонтерами підготували для військових пересувну ремонтну майстерню на базі британської вантажівки DAF.

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