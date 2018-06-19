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Порошенко вніс до Ради законопроект про створення Вищого антикорупційного суду

НовиниПолітика    19.06.2018 - 09:33
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Законопроект відзначений як невідкладний для розгляду

Президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Повідомляється, що Порошенко вніс на розгляд парламенту законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. Він також документ визначив як невідкладний для позачергового розгляду.

Також повідомляється, що представляти законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради заступник голови Адміністрації президента України Олексій Філатов.

Нагадаємо, раніше міжнародна антикорупційна організація Transparency International вимагала, щоб до 21 червня прийняти закон про створення Вищого антикорупційного суду.

 

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Теги публікації: Порошенко Петро, законопроект, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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