Порошенко вніс до Ради законопроект про створення Вищого антикорупційного суду

Законопроект відзначений як невідкладний для розгляду

Президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Повідомляється, що Порошенко вніс на розгляд парламенту законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. Він також документ визначив як невідкладний для позачергового розгляду.

Також повідомляється, що представляти законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради заступник голови Адміністрації президента України Олексій Філатов.

Нагадаємо, раніше міжнародна антикорупційна організація Transparency International вимагала, щоб до 21 червня прийняти закон про створення Вищого антикорупційного суду.