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Порошенко: власть должна немедленно решить вопрос с COVID-вакцинами

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Киев, Вторник 18 мая 2021 19:02
Порошенко: власть должна немедленно решить вопрос с COVID-вакцинами Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Отставка министра здравоохранения Максима Степанова не решает проблем защиты украинцев от коронавируса. В медицине остается ряд нерешенніх вопросов.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко с трибуны Верховной рады.

По его словам, именно кадровый хаос во власти привел к тому, что украинцы не получили своевременной помощи с первых дней пандемии.

"Заслуживает ли Максим Степанов отставки? Очевидно. В этом ни у кого нет сомнений и это для него самый главный способ наказания. Однако хочу напомнить, что Степанов - это четвертый за ровно два года пребывания на посту Зеленского министр здравоохранения. Какие еще нужны доказательства кадрового хаоса, который царит эти два года в стране? И разве это не является свидетельством, что проблема со здравоохранением не в Степанове? Потому что страна осталась еще в 2020 году без масок, без средств защиты, без ничего", - заявил Порошенко.

По его мнению, когда пытаются обвинить министра в том, что он неправильно или недостаточно эффективно покупал вакцины - надо понимать, что это ответственность первых лиц власти.

"Мы должны объединиться для того, чтобы решить вопрос вакцин, кислорода, коек, собственного производства вакцин и спасения украинцев. Это наша с вами цель. Объединимся", - резюмировал Порошенко.

Напомним, сегодня Верховная рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления. "За" проголосовали 292 нардепа.

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