Порошенко: власть должна немедленно решить вопрос с COVID-вакцинами

По его словам, именно кадровый хаос во власти привел к тому, что украинцы не получили своевременной помощи с первых дней пандемии.

"Заслуживает ли Максим Степанов отставки? Очевидно. В этом ни у кого нет сомнений и это для него самый главный способ наказания. Однако хочу напомнить, что Степанов - это четвертый за ровно два года пребывания на посту Зеленского министр здравоохранения. Какие еще нужны доказательства кадрового хаоса, который царит эти два года в стране? И разве это не является свидетельством, что проблема со здравоохранением не в Степанове? Потому что страна осталась еще в 2020 году без масок, без средств защиты, без ничего", - заявил Порошенко.

По его мнению, когда пытаются обвинить министра в том, что он неправильно или недостаточно эффективно покупал вакцины - надо понимать, что это ответственность первых лиц власти.

"Мы должны объединиться для того, чтобы решить вопрос вакцин, кислорода, коек, собственного производства вакцин и спасения украинцев. Это наша с вами цель. Объединимся", - резюмировал Порошенко.