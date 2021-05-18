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Порошенко: влада має негайно вирішити питання з COVID-вакцинами

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 19:02
Порошенко: влада має негайно вирішити питання з COVID-вакцинами Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Відставка міністра охорони здоров’я Максима Степанова не вирішує проблем захисту українців від коронавірусу. У медицині залишається ряд нерешенніх питань.

Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко з трибуни Верховної ради.

За його словами, саме кадровий хаос у владі призвів до того, що українці не отримали вчасної допомоги з перших днів пандемії.

"Чи заслуговує Максим Степанов на відставку? Очевидно. В цьому ні в кого немає сумнівів і це для нього найголовніший спосіб покарання. Однак хочу нагадати, що Степанов - це четвертий за рівно два роки перебування на посаді Зеленського міністр охорони здоров’я. Які ще потрібні докази кадрового хаосу, який панує ці два роки в країні? І хіба це не є свідченням, що проблема з охороною здоров’я не у Степанові? Бо країна залишилася ще у 2020 році без масок, без засобів захисту, без нічого", - заявив Порошенко.

На його думку, коли намагаються звинуватити міністра в тому, що він неправильно чи недостатньо ефективно купував вакцини - треба розуміти, що це відповідальність перших осіб влади.

"Ми маємо об’єднатися для того, щоб вирішити питання вакцин, кисню, ліжок, власного виробництва вакцин і рятування українців. Це наша з вами мета. Об'єднаймося", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада відправила у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Народні депутати схвалили відповідний проект постанови. "За" проголосували 292 нардепи.

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