Порошенко візьме участь у Міжнародному безпековому форумі у канадському Галіфаксі

Пʼятий президент Петро Порошенко 18-20 листопада візьме участь у щорічному Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі (Канада).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенка.
Головною темою Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі буде триваюче вторгнення Росії в Україну.
У рамках форуму запланований виступ Порошенка на тему зміцнення антипутінської коаліції, постачання західних озброєнь до України та підтримки членства України в НАТО.
У роботі форуму беруть участь, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Канади Аніта Ананд, а також вище військове керівництво країн-членів НАТО та очільники найбільших компаній з виробництва озброєння.
У рамках перебування у Галіфаксі планується низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.
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