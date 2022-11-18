Порошенко примет участие в Международном форуме по вопросам безопасности в канадском Галифаксе

Главной темой Международного форума безопасности в Галифаксе будет продолжающееся вторжение России в Украину.

В рамках форума запланировано выступление Порошенко по теме укрепления антипутинской коалиции, поставки западных вооружений в Украину и поддержки членства Украины в НАТО.

В работе форума принимают участие, в частности, министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Канады Анита Ананд, а также высшее военное руководство стран-членов НАТО и руководители крупнейших компаний по производству вооружения.

В рамках пребывания в Галифаксе планируется ряд двусторонних контактов с представителями канадских и американских политических кругов, а также общение с западными СМИ.