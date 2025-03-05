Порошенко вивів за кордон понад мільярд гривень до введення санкцій: що відомо

Народний депутат Петро Порошенко за кілька тижнів до введення санкцій проти нього вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 млн грн подарував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу декларацій НАЗК та Facebook політичного експерта Валентина Гладких.

Так, в кінці січня Порошенко вивів з України в іноземні папери 1 мільярд 48 мільйонів 635 тисяч гривень. Ще 986 мільйонів гривень, політик переписав шляхом дарування на невстановлену особу.

Водночас в якості доходу Порошенко вказав в декларації близько мільйона доларів.

Разом з тим Гладких звернув увагу, що за рік перестрибнув з 12 на 3 місце найзаможніших бізнесменів. Також за словами експерта, виведені кошти могли осісти на рахунку одного з синів Порошенка.

"Загалом такі схеми з грошима - фішка Порошенка. Він умудрився взяти пожертви українців, які донатили на ЗСУ; взяти гроші з бюджету, який Україна виділяла його партії на роботу з виборцями; взяти ці мільярди і прокрутити їх через свій банк, накупивши військових облігацій. З кожного вкладеного мільярду Порошенко отримав 170 млн гривень відсотків. І ці гроші теж з бюджету", - написав він.

Як повідомлялось, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) на засіданні 12 лютого, запровадила санкції проти депутата та олігарха Петра Порошенка.

Підозра у держзраді

Нагадаємо, у грудні 2021 року Петру Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та пособництві так званим "ЛНР" та "ДНР".

За версією правоохоронців, Порошенко сприяв діяльності "ЛНР" та "ДНР" шляхом організації постачання вугілля з окупованих територій.