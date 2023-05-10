UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко вирушив на міжнародну виставку зброї до Афін

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко візьме участь у міжнародній військово-промисловій виставці DEFEA 2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політика.

DEFEA 2023 збере найкращих виробників військової техніки та технологій. Відомі міжнародні компанії представляють наземні, військово-морські, аерокосмічні та кібернетичні системи захисту.

У виставці беруть участь 315 учасників з 22 країн, 45 офіційних делегацій, 14 міністрів оборони та заступників, 13 командувачів збройних сил.

Як зазначають в прес-службі "ЄС", у планах Порошенка - переговори про нову зброю та технології для українських Збройних Сил.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко