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Порошенко везе на фронт чергову партію техніки для десантників, морпіхів та артилерії

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Фонд Порошенка спільно з волонтерами ГО "Справа громад" передає на фронт чергову партію техніки. Допомога призначена для бригад ДШВ, морської піхоти та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook.

У війська передають 9 вантажівок DAF, два переобладнані кунги, а також 5 побутових комплексів. Загалом Порошенко з волонтерами вже виготовили для бригад ЗСУ 24 таких комплекси.

Також військовим везуть генератори, термінали Starlink, шини та чимало іншого спорядження. Вартість техніки - 15 млн гривень.

На черзі, за словами Порошенка, нова партія БПЛА Poseidon.

"Сьогодні це чи не єдині безпілотники, які у будь-яку погоду, вдень і вночі, незалежно від застосування російських засобів РЕБу, забезпечують наших артилеристів, наших десантників надійною і ефективною інформацією, яка дозволяє знищувати орків", - зазначає Порошенко.

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