Порошенко везет на фронт очередную партию техники для десантников, морпехов и артиллерии

В войска передают 9 грузовиков DAF, два переоборудованных кунга, а также 5 бытовых комплексов. В целом Порошенко с волонтерами уже изготовили для бригад ВСУ 24 таких комплекса.

Также военным везут генераторы, терминалы Starlink, шины и многое другое снаряжение. Стоимость техники - 15 млн гривен.

На очереди, по словам Порошенко, новая Партия БПЛА Poseidon.

"Сегодня это едва ли не единственные беспилотники, которые в любую погоду, днем и ночью, независимо от применения российских средств РЭБа, снабжают наших артиллеристов, наших десантников надежной и эффективной информацией, позволяющей уничтожать орков", - отмечает Порошенко.