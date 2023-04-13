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Порошенко везет на фронт очередную партию техники для десантников, морпехов и артиллерии

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Фонд Порошенко совместно с волонтерами ОО "Справа громад" передает на фронт очередную партию техники. Помощь предназначена для бригад ДШУ, морской пехоты и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook.

В войска передают 9 грузовиков DAF, два переоборудованных кунга, а также 5 бытовых комплексов. В целом Порошенко с волонтерами уже изготовили для бригад ВСУ 24 таких комплекса.

Также военным везут генераторы, терминалы Starlink, шины и многое другое снаряжение. Стоимость техники - 15 млн гривен.

На очереди, по словам Порошенко, новая Партия БПЛА Poseidon.

"Сегодня это едва ли не единственные беспилотники, которые в любую погоду, днем и ночью, независимо от применения российских средств РЭБа, снабжают наших артиллеристов, наших десантников надежной и эффективной информацией, позволяющей уничтожать орков", - отмечает Порошенко.

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