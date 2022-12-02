ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко везе для бригад на південному фронті 10 вантажівок з допомогою

Новость на русском →
П'ятниця 02 грудня 2022 20:35
Порошенко везе для бригад на південному фронті 10 вантажівок з допомогою Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами везе 10 вантажівок DAF для бригад на південному фронті та допомогу для жителів Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенка.

"Перш за все нашої допомоги потребують ЗСУ. І ми знову їдемо на південь, у звільнений Херсон. Веземо 5 автомобілів для героїв штурму Херсона 46–ої десантної бригади, веземо машини в окремий розвідбат Оперативного командування "Південь" веземо в батальйон логістики командування Десантно-штурмових військ, у 123-тю бригаду територіальної оборони Миколаївської області, веземо в 61-шу, де служать наші друзі, члени нашої команди, наші герої. Веземо в ЗСУ, тому що нічого важливішого зараз за нашу перемогу немає", - заявив Порошенко.

Порошенко везе для бригад на південному фронті 10 вантажівок з допомогою

Він також подякував українцям, які перераховуть кошти для ЗСУ на рахунки ГО "Справа громад". Як відомо, Фонд Порошенка подвоює зібрану суму.

Усього з 24 лютого фонд спрямував на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 млн грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Збройні сили України
NEWS
Безкоштовний проїзд та зупинка метро. Київ підготував план на випадок блекауту
Безкоштовний проїзд та зупинка метро. Київ підготував план на випадок блекауту
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії