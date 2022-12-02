Порошенко везет для бригад на южном фронте 10 грузовиков с помощью

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами везет 10 грузовиков DAF для бригад на южном фронте и помощь жителям Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

"Прежде всего в нашей помощи нуждаются ВСУ. И мы снова едем на юг, в освобожденный Херсон. Везем 5 автомобилей для героев штурма Херсона 46-й десантной бригады, везем машины в отдельный разведбат Оперативного командования "Юг" везем в батальон логистики командования штурмовых войск, в 123-ю бригаду территориальной обороны Николаевской области, везем в 61-ю, где служат наши друзья, члены нашей команды, наши герои. Везем в ВСУ, потому что ничего важнее сейчас нашей победы нет", - заявил Порошенко.

Он также поблагодарил украинцев, которые перечислят средства для ВСУ на счета ОО "Дело громад". Как известно, Фонд Порошенко удваивает собранную сумму.

Всего с 24 февраля фонд направил в поддержку ВСУ 1 млрд. 650 млн грн.