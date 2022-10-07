UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко везе з Британії для ЗСУ найбільший танковий тягач Oshkosh

Фото: Петро Порошенко везе з Британії для ЗСУ найбільший танковий тягач Oshkosh (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко у Великій Британії побував на військовому складі, звідки в Україну відправляють чергову партію техніки для ЗСУ, куплену спільно з волонтерами. Одна з позицій - найбільший танковий тягач Oshkosh.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Машина має нульовий пробіг, нова, надійна, з дуже рідкісним трейлером-причепом. І робиться це все для перевезення танків і бронетехніки натівського зразка, вага яких перевищує 60 тон. Нагадаю: вага радянських танків, які стоять на озброєнні української армії, складає близько 40 тон. А вже німецькі танки, німецькі САУ - а я сподіваюся, у нас будуть і "Леопарди", і "Абрамси" - вони важать уже понад 60 тон. І поки що їх ніхто не здатен возити", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 14 вересня стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО "Справа громад" отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh.

Основне призначення тягача - транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів.

Корисне навантаження становить 60 тон. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоЗбройні сили УкраїниНАТО