Порошенко везет из Британии для ВСУ крупнейший танковый тягач Oshkosh

Пятый президент Петр Порошенко в Великобритании побывал на военном составе, откуда в Украину отправляют очередную партию техники для ВСУ, купленную совместно с волонтерами. Одна из позиций – самый большой танковый тягач Oshkosh.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Машина имеет нулевой пробег, новая, надежная, с очень редким трейлером-прицепом. И делается это все для перевозки танков и бронетехники натовского образца, вес которых превышает 60 тонн. Напомню: вес советских танков, стоящих на вооружении украинской армии, составляет около 40 тонн. А уже немецкие танки, немецкие САУ – а я надеюсь, у нас будут и "Леопарды", и "Абрамсы" – они весят уже более 60 тонн. И пока их никто не способен возить", - заявил Порошенко.