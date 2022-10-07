RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко везет из Британии для ВСУ крупнейший танковый тягач Oshkosh

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко в Великобритании побывал на военном составе, откуда в Украину отправляют очередную партию техники для ВСУ, купленную совместно с волонтерами. Одна из позиций – самый большой танковый тягач Oshkosh.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Машина имеет нулевой пробег, новая, надежная, с очень редким трейлером-прицепом. И делается это все для перевозки танков и бронетехники натовского образца, вес которых превышает 60 тонн. Напомню: вес советских танков, стоящих на вооружении украинской армии, составляет около 40 тонн. А уже немецкие танки, немецкие САУ – а я надеюсь, у нас будут и "Леопарды", и "Абрамсы" – они весят уже более 60 тонн. И пока их никто не способен возить", - заявил Порошенко.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Фонд Порошенко и ОО "Дело общин" получили экспортные лицензии Государственного департамента США на приобретение двух танковых тягачей Oshkosh.

Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов.

Полезная нагрузка составляет 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 был разработан для транспортировки танков Abrams.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныНАТО