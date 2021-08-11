Порошенко: надо вернуть 4 млн украинских семей субсидии, которые урезала власть

По его словам, осенью, когда начнется отопительный сезон, это больно ударит по незащищенным украинцам.

"Что мы делали в свое время? Использовали субсидии. Это очень просто - люди, наименее защищенные слои населения, которым не хватает денег на уплату жилищно-коммунальных тарифов, обязательно по очень простой процедуре от государства получают субсидию, компенсацию. И они не тратят более 10-15% на уплату жилищно-коммунальных услуг - какой бы низкой она ни была", - заявил Порошенко.

Порошенко также отмечает: сейчас для выхода из кризиса надо резко увеличить средства на субсидии, а также обеспечили импорт газа из Европы.

"Нам нужна энергетическая безопасность Европы. Для этого мы подписали Энергетическую хартию, для этого мы обеспечили энергетическую поддержку Европейского Союза. И нам нужно, чтобы в балансе ЕС доля российского газа не превышала 30%, а остальное дополнялось другими источниками. Тогда Россия будет лишена права шантажировать", - добавил Порошенко.