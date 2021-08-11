Порошенко: треба повернути 4 млн українських родин субсидії, які урізала влада

За його словами, восени, коли почнеться опалювальний сезон, це боляче вдарить по незахищеним українцям.

"Що ми робили свого часу? Використовували субсидії. Це дуже просто - люди, найменш захищені верстви населення, яким не вистачає грошей на сплату житлово-комунальних тарифів, обов’язково за дуже простою процедурою від держави отримують субсидію, компенсацію. І вони не витрачають більш як 10-15% на сплату житлово-комунальних послуг - якою б низькою вона не була", - заявив Порошенко.

Порошенко також наголошує: зараз для виходу з кризи треба різко збільшити кошти на субсидії, а також забезпечили імпорт газу з Європи.

"Нам потрібна енергетична безпека Європи. Для цього ми підписали Енергетичну хартію, для цього ми забезпечили енергетичну підтримку Європейського Союзу. І нам потрібно, щоб у балансі ЄС частка російського газу не перевищувала 30%, а решта доповнювалося іншими джерелами. Тоді Росія буде позбавлена права шантажувати", - додав Порошенко.