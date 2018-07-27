Порошенко вернул Раде закон о поддержке сельхозпроизводителей

Порошенко убрал из закона господдержку на закупку вагонов для перевозки зерна

Президент Украины Петр Порошенко вернул в Верховную раду с предложениями закон о государственной поддержке сельхозпроизводителей. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что в Раду с предложениями президента вернули закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины", принятый 5 июля 2018 года. В частности, он отметил, что отдельные положения не могут быть поддержаны.

Так, закон вносит изменения, согласно которым специальные вагоны для перевозки зерна отнесены к технике и оборудованию, на приобретение которых сельхозпроизводителям предоставляется государственная поддержка. По словам Порошенко, большинство производителей - фермерские хозяйства (75%), а объем производства продукции растениеводства (11,2%) не является таким, который объективно требует приобретения большинством из них специальных вагонов для перевозки зерна. Учитывая стоимость вагонов и затраты на их эксплуатацию, претендовать на такую ​​государственную поддержку смогут преимущественно крупные сельскохозяйственные предприятия. Поэтому президент предложил исключить соответствующие пункты.

Напомним, ранее Верховная рада отнесла семейные фермерские хозяйства к плательщикам единого налога четвертой группы.