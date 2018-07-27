Порошенко повернув Раді закон про підтримку сільгоспвиробників

Порошенко прибрав із закону держпіжтримку на закупівлю вагонів для перевезення зерна

Президент України Петро Порошенко повернув до Верховної ради з пропозиціями закон про державну підтримку сільгоспвиробників. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що до Ради з пропозиціями президента повернули закон "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України", прийнятий 5 липня 2018 року. Зокрема, він зазначив, що окремі положення не можуть бути підтримані.

Так, закон вносить зміни, згідно з якими спеціальні вагони для перевезення зерна віднесено до техніки і обладнання, на придбання яких сільгоспвиробникам надається державна підтримка. За словами Порошенка, більшість виробників - фермерські господарства (75%), а обсяг виробництва продукції рослинництва (11,2%) не є таким, який об'єктивно вимагає придбання більшістю з них спеціальних вагонів для перевезення зерна. Враховуючи вартість вагонів та витрати на їх експлуатацію, претендувати на таку державну підтримку зможуть переважно великі сільськогосподарські підприємства. Тому президент запропонував виключити відповідні пункти.

Нагадаємо, раніше Верховна рада віднесла сімейні фермерські господарства до платників єдиного податку четвертої групи.