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Порошенко: вечная слава героям, отдавшим жизнь в борьбе с российской агрессией

Автор: РБК-Украина

Порошенко почтил память защитников, которые погибли в борьбе за независимость Украины

В День памяти защитников, которые погибли в борьбе за независимость Украины, пятый президент Петр Порошенко заявил, что боль и благодарность побуждают нас помнить о всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость, а также освобождение украинской земли.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Украинские воины демонстрируют всему миру свободолюбивый, жертвенный, непокоренный украинский дух. Верю, благодаря героическому примеру павших, наши воины одержат победу в будущем. Вечная слава героям, отдавшим жизнь в борьбе с российской агрессией! Уважение и почет их семьям, наши сердца и молитвы всегда с ними. Слава украинским защитникам!" - написал Порошенко.

Напомним, 29 августа отмечают День памяти защитников, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Памятную дату своим указом установил президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году.

Дата приурочена военным событиям на востоке Украины, когда во время Иловайской операции украинская армия понесла наибольшие потери.

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