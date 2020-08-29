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Порошенко: вічна слава героям, що віддали життя у боротьбі з російською агресією

Автор: РБК-Україна

Порошенко вшанував пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність України

В День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність України, п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність, а також звільнення української землі.

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Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Українські воїни демонструють усьому світу волелюбний, жертовний, нескорений український дух. Вірю, завдяки героїчному прикладу полеглих, наші воїни здобудуть перемогу у майбутньому. Вічна слава героям, що віддали життя у боротьбі з російською агресією! Повага і шана їхнім родинам, наші серця і молитви завжди з ними. Слава українським захисникам!" - написав Порошенко.

Нагадаємо, 29 серпня відзначають День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

Пам'ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський торік.

Дата приурочена військовим подіям на сході України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала найбільших втрат.

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